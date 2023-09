Roberto Piccoli è l'ultimo rinforzo per l'attacco del Lecce. Il giocatore classe 2001 di proprietà dell'Atalanta ha lasciato l'Empoli per trasferirsi alla corte di Roberto D'Aversa. Oggi Piccoli è stato presentato in conferenza stampa, davanti ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole:



NUOVA ESPERIENZA - "Sono cresciuto tanto, ho avuto belle esperienze formative. Ho esordito ad appena 18 anni, spero e penso di poter dare una grande mano al Lecce. Qui c'è una società bellissima e ci sono tifosi eccezionali. Ho un po' di esperienza e spero vivamente di fare bene".



CARATTERISTICHE - "Sono un attaccante di movimento, mi piace attaccare la profondità e fare la guerra lì davanti. D'Aversa mi chiede di legare il gioco e attaccare la profondità, ma soprattutto fare gol".



KRSTOVIC - "È una competizione che fa bene a entrambi. Ogni allenamento bisogna dare il massimo e questo aiuta entrambi".



IDOLO VIERI - "È il mio idolo da sempre. Come faceva lui, mi piace il lavoro di sacrificio".



LA NUOVA SERIE A - "Mi sembra un po' più fisica, è aumentato anche il livello. Ogni partita è importante, poi il campo sarà il giudice supremo".