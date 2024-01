Lecce: Pierotti per rimettere le ali all’attacco, De Wit più vicino con Pierret prenotato per giugno. Sirene per Strefezza

Stefano Gennari

Il girone di ritorno del Lecce è iniziato con la sconfitta in casa della Lazio per 1-0 con una prestazione che poteva portare soddisfazioni maggiori, piuttosto che solo un rincuorante ottimismo. Come evidenziato per altre partite, a mancare è stato un pizzico di cinismo davanti alla porta e qualche cambio dalla panchina che proprio il mercato invernale sta cercando di colmare. La zona retrocessione si è avvicinata a quattro punti e bisogna ricorrere ai ripari.



Detto fatto, il Lecce ha aggiunto una freccia all’arco di D’Aversa nei ruoli privi di Banda in Coppa d’Africa, Sansone alle prese con guai fisici e il rientrante Almqvist apparso ancora fuori condizione. La nuova ala offensiva arriva dal Colon ed è Santiago Pierotti, classe 2001, che nell’ultima stagione ha totalizzato complessivamente 37 presenze e tre gol. Il ventiduenne arriva in Salento per 1,2 milioni per ricoprire la fascia destra d’attacco.



Per un’ala che arriva, aumentano le voci su una che potrebbe partire: negli ultimi giorni si sarebbe fatto vivo l’interesse del Torino per Gabriel Strefezza, uno dei giocatori maggiormente rappresentativi del Lecce oltre che capocannoniere della squadra nella scorsa stagione. Il ventiseienne brasiliano ancora non ha messo a referto nessun gol in questa stagione e non sempre è stato una prima scelta nella formazione di D’Aversa. Negli ultimi è stato cercato da squadre di Serie A, come la Fiorentina, cui si è aggiunto il Torino in questa sessione e, come detto dal diretto sportivo Trinchera in conferenza stampa, potrebbero essere valutate le offerte per lui perché a Lecce nessuno è incedibile. Hjulmand docet. D’altra parte, potrebbe essere l’occasione della carriera per Gabriel.



Sarebbero più vicini il Lecce e Dani De Wit, centrocampista dell’Az Alkmaar, per chiudere l’acquisto nel mercato di gennaio pagando un indennizzo agli olandesi visto che il centrocampista andrebbe in scadenza il prossimo giugno. Nella conferenza stampa di presentazione di Pierotti, la risposta di Corvino su De Wit è stata di non confermare ma neanche di smentire l’acquisto e ciò farebbe propendere per una trattativa avanzata. Il Lecce metterebbe sul piatto un contratto sino al 2027. Inoltre, l’Az Alkmaar è in difficoltà per i recenti risultati sul campo e si sta muovendo sul mercato, come testimonia l’ultimo acquisto di Begovic che, rinforzando il centrocampo, potrebbe liberare il numero dieci per la cessione. La squadra olandese ha anche esonerato l’allenatore e quindi potrebbero esserci cambiamenti.



A centrocampo il Lecce comunque non resta a guardare e la conferma è data dallo stesso Corvino sul francese Balthazar Pierret, per cui ci sarebbe l’accordo per giugno a parametro zero, ma non è da scartare la possibilità di anticipare l’acquisto in questa sessione di mercato versando un indennizzo al Quevilly-Rouen. Resta sullo sfondo Bartosz Slisz, centrocampista del Legia anche lui in scadenza, che però ha attirato l’interesse della MLS e potrebbe essere tentato dalle proposte più remunerative degli States.



Situazione in stand-by per quanto riguarda la difesa dove i movimenti in entrata dipendono dal futuro di Venuti se riceverà proposte concrete dalle diverse squadre interessate, come Cagliari e Palermo. Per quanto riguarda i centrali, invece, la duttilità di Blin dovrebbe permettere di colmare la temporanea assenza di Touba impegnato in Coppa d’Africa, lasciando sullo sfondo l’interesse per Lagerbielke, il quale arriverebbe solo in prestito e al momento il Lecce è intenzionato a chiudere acquisti a titolo definitivo.