Lecce: Pierotti unica entrata, Strefezza cessione remunerativa. Si chiude il mercato degli acquisti sfumati

Stefano Gennari

Pochi movimenti, pochissimi soprattutto in entrata, nel mercato invernale del Lecce che si chiude con qualche rimpianto per gli acquisti che poteva portare a termine ma che, per una serie sfortunata di situazioni, sono sfumati.



L’unico colpo targato dal duo Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera è stato quello di Santiago Pierotti, ala offensiva classe 2001, che proviene dal Colon per la cifra di 1,2 milioni di euro. Il nuovo arrivato ha già fatto il suo debutto in Serie A nelle sfide con la Juventus e una manciata di minuti contro il Genoa senza incidere particolarmente avendo bisogno di ambientarsi. Il giocatore argentino va a rimpinguare la batteria di ali offensive che avrà come titolari Almqvist a destra, posizione in cui il neoarrivato sarà la prima riserva, e Banda a sinistra con Sansone come alternativa. Evidentemente, la dirigenza in questo ruolo ha preferito un giovane da crescere piuttosto che un colpo teatrale ed eccessivamente costoso, che a gennaio richiederebbe maggiore esborso economico.



L’arrivo di Pierotti ha colmato la cessione di Gabriel Strefezza, capitano e simbolo dei successi degli ultimi anni dei giallorossi, che saluta il Salento per andare al Como. L’ala offensiva brasiliana ha condotto i suoi verso la promozione al suo arrivo nel 2021 dalla Spal per 550 mila euro con 14 gol in 35 presenze in Serie B e ben otto in altrettante in Serie A risultando il capocannoniere della squadra. Con l’arrivo di D’Aversa ha trovato meno spazio da titolare che partendo dalla panchina, sino alle ultime esclusioni per scelta tecnica. L’acquisto di Pierotti ha portato Strefezza ad avere più concorrenza nel suo ruolo sino alla decisione di giocare altrove il prosieguo del campionato, accettando anche quello di cadetteria. Infatti, il giocatore brasiliano è approdato al Como che ha messo mano alla rosa per centrare una clamorosa promozione in Serie A e di ciò Strefezza ne è un esperto. L’operazione porterà nelle casse del Lecce 3,5 milioni di euro cui aggiungere una serie di bonus che vanno da 500 mila ad altri variabili in base al rendimento del giocatore. Operazione che comporta una importante plusvalenza per Corvino a tre anni dall’acquisto dalla Spal.



Tuttavia, il vantaggioso ritorno economico non fa storcere il naso rispetto all’acquisto di un giocatore che avrà poco tempo per ambientarsi rispetto a un veterano e trascinatore della squadra presente sia nella promozione che nella salvezza dell’anno scorso. Rispetto al mercato appena chiuso, visti gli ultimi risultati e il vantaggio ridotto in classifica, a preoccupare sono stati piuttosto gli acquisti mancati che avrebbero alzato il tasso tecnico della squadra. Infatti, i giallorossi si sono visti sfumare un importante acquisto come quello di Dani De Wit, centrocampista numero dieci dell’Az Alkmaar, che sarebbe potuto sbarcare in Salento in questa sessione visto il contratto in scadenza a giugno. Tuttavia, gli olandesi hanno preferito trattenere il centrocampista dopo gli ultimi risultati deludenti e soprattutto in seguito all’avvicendamento sulla panchina con il nuovo allenatore che ritiene il giocatore titolare. Viste le difficoltà per De Wit, il Lecce aveva optato per Balthazar Pierret, centrocampista del Quevilly-Rouen in Ligue 2 francese, già prenotato per giugno come parametro zero ma con la possibilità di anticipare l’arrivo in Salento con il pagamento di un indennizzo su cui però non si è trovato l’accordo.



Praticamente a ridosso del gong è sfumato anche l’acquisto di Gustaf Lagerbielke, difensore del Celtic, che era vicinissimo al prestito in giallorosso per affiancare Touba quale alternativa ai due titolari. Lo svedese a 23 anni conta già apparizioni nelle competizioni europee oltre alle presenze nella Premier scozzese. Tuttavia, gli infortuni in quel ruolo hanno fatto fare dietrofront al Celtic per trattenere il proprio giocatore.



Infine, anche se il Lecce non ha concretizzato acquisti di spessore, ha comunque blindato i suoi migliori giocatori: infatti, nelle ultime ore circola l’indiscrezione di una super offerta del Fenerbahce di 20 milioni di euro per Banda, prontamente rispedita al mittente da Corvino. Dunque, gli ultimi mesi di questo campionato il Lecce li affronterà praticamente con il gruppo che sino ad ora è stato in grado prima di sorprendere e ora di perdere gran parte del vantaggio, le cui soluzioni sono da ricercare al proprio interno senza aver avuto necessità di trovarle nel mercato.