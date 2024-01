Lecce: prenotato il francese Pierret

Il Lecce mette le mani su Balthazar Pierret. Il centrocampista francese classe 2000 è in scadenza di contratto a giugno col Quevilly - Rouen Metropole: può arrivare a parametro zero per la prossima stagione, ma il club pugliese potrebbe anche anticipare il trasferimento a gennaio pagando un indennizzo ai francesi.