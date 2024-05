Lecce: primo tempo ordinato, poi emergono le motivazioni e le differenze tecniche

Il saluto al Via del Mare in questa stagione arriva con il secondo ko consecutivo ma indolore per via della matematica e storica salvezza conquistata con diverse giornate di anticipo. Rispetto alla sfida contro l’Udinese, con i giallorossi ancora freschi di festeggiamenti,La formazione schierata dal tecnico giallorosso ha vistoe la ricomposizione della coppia con Krstovic, a cui ha aggiuntoaccanto a Ramadani elargo a destra. Lo spagnolo ha giocato praticamente adattato in un ruolo non propriamente suo ma da cui ne è uscito sufficientemente bene grazie al suo dinamismo e senso del sacrificio coniugato alle incursioni da mezzala. Tuttavia,, dove Miranchuk e gli inserimenti di Pasalic hanno trovato terreno fertile, mettendo in difficoltà Falcone e la retroguardia giallorossa. Con il passare dei minuti,, di cui una sventata dall’ottimo Musso in uscita su Piccoli. La rifinitura dell’attaccante di proprietà proprio dell’Atalanta, unite al sacrificio die l’instancabilesulla fascia sinistra hanno causato diversi grattacapi alla Dea.

L’intervallo si chiude, quindi, con la sensazione che i, a differenza dei giallorossi liberi da qualsiasi pressione e sulle ali dell’entusiasmo. Situazione che si capovolge quandocon il primo imbeccato daper portare in vantaggio i nerazzurri, contro una difesa non messa proprio bene. Neanche il tempo di reagire allo svantaggio che la squadra di Gasperini riesce a capitolare nuovamente su un errore dei giallorossi su calcio piazzato, in cui stavolta è colpevolecon l’uscita a vuoto., in cui solomostra l’intraprendenza che spesso ha portato bene negli scampoli di partita, ma non è stato altrettanto accompagnato dalla squadra che ha perso un po’ di verve, sia per i ritmi ormai calati che per le fisiologiche e diverse motivazioni che vedono la Dea in lotta per entrare nella prossima Champions League conquistata con questi tre punti. Gli ultimi sussulti giallorossi si stampano, voglioso di mettersi in mostra con la squadra che detiene il cartellino, per poi lasciarsi andare ai festeggiamenti post-partita che, a causa del maltempo, non ha potuto concretizzarsi nel giro in bus per la città.

Dunque, il Lecce saluta il suo pubblico dandosi appuntamento, dopo l’ultima partita a Napoli, ad una stagione in cui i giallorossi si giocano un traguardo storico che consiste nellache, come ha tenuto a sottolineare il presidentenel post-partita, non è per nulla scontata.