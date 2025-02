Getty Images

Lecce, quando torna Gaspar: cosa fare al fantacalcio

34 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Lecce si avvicina il rientro di Kialonda Gaspar. Il difensore centrale era andato ko a Roma il 7 dicembre rimediando un trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale ed interessamento del legamento crociato posteriore. Lesione, non rottura e questo ha permesso a Gaspar di avere tempi di recupero non lunghissimi. E' tornato in gruppo e potrebbe tornare a disposizione di Giampaolo nella 24esima giornata contro il Bologna o nella 25esima per la trasferta di Lecce. Meglio non svincolarlo.