Il nuovo acquisto del Lecce Hamza Rafia, dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi, ha parlato a Sky delle sue aspettative dall'avventura in Salento:



"Era un obiettivo, un sogno quello di arrivare in Serie A. Quando arrivi ad un obiettivo è bello, prendi l'esperienza fatta e guardi avanti. Corvinata? Spero di esserlo... Ci siamo sentiti spesso col direttore, ci siamo parlati bene e la trattativa è stata veloce".



In conferenza stampa: "È bello poter affrontare la Juventus. Mi hanno preso in Francia quando ero a Lione, ho imparato tanto e ho stima per la gente che mi ha fatto crescere. Ho vissuto bei momenti sia con l’Under 23 che con la prima squadra, per me sarà sempre un bel pensiero".