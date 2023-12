Il centrocampista albanese del Lecce, Ylber Ramadani ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è la squadra più forte, ma sabato a San Siro dobbiamo giocarcela. Siamo un bel gruppo unito, Baschirotto è un vero leader".



SUL MERCATO - "Mi voleva anche il Verona, ma io ho visto questo progetto, la serietà del club e non ho avuto dubbi. Il mio sogno è di giocare in Champions League. Berisha viene dalla Primavera, ma state tranquilli che arriva. E' un play che può fare tutto, come me".



IN NAZIONALE - "L'Albania è una buona squadra, 9 calciatori giocano in Serie A e questo sicuramente aiuta. Facciamo il 4-2-3-1. Parliamo italiano anche con Sylvinho, come facevamo con Reja che lo ha preceduto. Vorremmo essere la sorpresa dell'Europeo. Io lì gioco anche in modo un po' più offensivo, come Bajrami e Asllani. Sabato ci scambieremo la maglia".