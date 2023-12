Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni:



SUL PAREGGIO CON IL LECCE - "Ho visto la partita a casa. Se avessimo chiuso nel primo tempo la partita sarebbe andata diversamente, ma alla fine un punto è meglio di niente".



COSA MANCA AL LECCE PER LA VITTORIA - "Siamo professionisti e sappiamo che non abbiamo vinto 8 partite. Domenica dobbiamo entrare con la testa giusta per vincere. Creiamo occasioni ma dobbiamo chiudere la partita, iniziando già domenica. Contro la Roma abbiamo fatto una grande partita e perso in due minuti. Possiamo fare male a tutti. Domenica dobbiamo entrare per vincere la partita, ci darebbe fiducia".



I SORTEGGI PER EURO 2024 - "Mi piacerebbe un gruppo Italia-Germania-Svizzera-Albania. Vediamo domani. È la seconda qualificazione della nostra storia, una grande opportunità. Abbiamo una squadra veramente forte, 7-8 giocano in Serie A. È un sogno per me, sin da piccolo volevo questo".



LA FORZA DEL GRUPPO - "Il gruppo è sempre positivo, siamo uniti e compatti. Non guardiamo chi gioca e chi no, andiamo in campo per vincere e basta. Non sono importanti i miei compagni di centrocampo, basta vincere".



KRSTOVIC - "Ha lavorato molto bene, ora ha più fame perché non segna da tanto. Se vedete come si è allenato ieri...Ha fatto un allenamento pazzesco, vuole segnare domenica".