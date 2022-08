Serie A, ma non solo. C'è un altro motivo di orgoglio per il Lecce: i giallorossi hanno infatti centrato il record storico di abbonamenti, come annunciato dallo stesso club salentino: "Il Via del Mare è casa nostrA! A due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti è stato raggiunto un nuovo record storico di abbonati superando quello dell'ultima stagione in cui furono aperte le sottoscrizioni, era la Serie A 2019/2020. È stata emessa la tessera numero 18.764 che taglia il traguardo del nuovo record e supera il dato definitivo dei 18.763 abbonati della stagione 19/20! Ancora una volta i nostri tifosi si sono superAti! Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per le gare casalinghe dei giallorossi della Serie A TIM 2022/23 sino a venerdì 5 agosto nelle modalità precedentemente comunicate".