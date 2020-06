Lecce in campo in vista del match contro la Sampdoria. Questo il report ufficiale del club dopo l'allenamento odierno: "La squadra, rientrata in nottata da Torino, nel pomeriggio si è ritrovata sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per riprendere da subito gli allenamenti e per preparare la gara di mercoledì sera con la Sampdoria, partita nella quale il tecnico Liverani dovrà fare a meno dello squalificato Lucioni. Farias è tornato ad allenarsi con il gruppo. A riposo Rossettini per un leggero stato febbrile mentre Lapadula si è sottoposto a terapie. Majer, Deiola e Dell'Orco hanno seguito un programma di lavoro differenziato. Domani pomeriggio altro allenamento, a porte chiuse, sempre sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA".