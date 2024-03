Lecce: ritrovare ordine e compattezza con gli scontri diretti all’orizzonte

Stefano Gennari

Dimenticare il passivo con l’Inter e quelli dell’ultimo periodo devono essere il primo obiettivo per il Lecce, ma facendo tesoro degli errori commessi per rimettersi sui binari giusti in vista dei prossimi match decisivi. Ciò che i giallorossi devono rivedere non è in primis di ordine tecnico-tattico ma caratteriale per poi passare alle questioni di campo.



Un lampo si era visto nella rimonta alla Fiorentina facendo riemergere una delle doti più importanti del Lecce di D’Aversa che ha guadagnato punti da condizioni di svantaggio e negli ultimi minuti anche indovinando i cambi giusti dalla panchina. Lampo però che è scomparso dopo la rimonta del Via del Mare contro Bologna, Torino e Inter. Contro i felsinei l’approccio sbagliato ha portato il gol dello svantaggio a freddo, mentre nelle successive e ultime due il Lecce è stato incapace di dare una reazione quantomeno agonistica per restare in partita. Sensazione avvertita particolarmente contro i granata sino all’espulsione di Pongracic con in mezzo un’occasione per Kaba. Contro l’Inter, la quale vince per 4-0 anche contro l’Atalanta, vi è poco da recriminare se non la totale assenza di concentrazione sui gol che hanno fatto riemergere il problema patologico delle ultime uscite.



Passando alle questioni di campo, si può partire dal dato numerico che vede dieci gol incassati e zero fatti nelle recenti tre sfide che fanno balzare all’occhio una evidente fragilità difensiva, la quale non dipende solo dal reparto arretrato: infatti, contro l’Inter è stato evidente come la squadra in fase di pressing fosse spezzata in due con voragini a centrocampo che i soli Ramadani e Blin non potevano coprire nel momento in cui gli avversari avevano superato la prima linea di pressione. Che il centrocampo non stia riuscendo a funzionare nelle due fasi è tangibile anche dai diversi titolari proposti nelle ultime giornate che hanno visto Rafia e Blin nelle ultime due dopo l’uscita di scena di Kaba e Oudin, autori di prestazioni sottotono e che non garantivano simultaneamente il giusto equilibrio. Proprio in questo reparto D’Aversa dovrà ricercare gli uomini che possano garantire l’ordine in mezzo al campo, i cui l punto fermo dovrebbe essere rappresentato da Blin, l’unico a salvarsi contro l’Inter sia da mezzala o comunque da filtro che da difensore centrale, come accaduto in passato.



Il centrocampista francese praticamente in ogni stagione si è inserito gradualmente sino a rivelarsi indispensabile e nelle prossime giornate meriterebbe la conferma. Prossimi turni che costituiscono un importante crocevia per la stagione giallorossa che da due mesi è rimasta a galla con la classifica e con l’alibi di affrontare avversarie della colonna di sinistra, ma ora è il momento di cambiare marcia: la trasferta di Frosinone è il primo scontro diretto e le squadre arrivano praticamente allo stesso modo con numerosi ko sulle spalle. Una vittoria potrebbe allontanare le pericolose sabbie mobili lasciando i ciociari nella mischia delle sei squadre coinvolte sotto ai giallorossi, considerando che l’Udinese può già sorpassare e allontanarsi se dovesse battere la Salernitana. Scrutando l’orizzonte, il Lecce avrà la sfida interna con il Verona, la quale dalla zona rossa spera di uscirci essendo a pari merito con Sassuolo e Cagliari nell’ultimo piazzamento che porta alla retrocessione. Trittico che si chiude in trasferta contro la Salernitana a cui il Lecce dovrà rispondere con carattere e sul campo, con ordine.