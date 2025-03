Getty Images

Lecce-Roma, la MOVIOLA: annullato goal a Mancini per fuorigioco, lungo check del VAR. Saelemaekers salta la Juventus

Redazione CM

6 minuti fa



Lecce-Roma, in scena alle 20.45 al Via del Mare, è l'anticipo serale del sabato della 30esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi del match, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Lecce-Roma ore 20.45

Manganiello | Preti – Moro | Iv: Cosso | Var: Di Paolo | Avar: Ghersini



78' - Ammonito Saelemaekers per proteste. Il belga era diffidato e salterà la prossima sfida di campionato, Roma-Juventus.



68' - Goal annullato alla Roma! Corner dalla sinistra, Dovbyk colpisce di testa e Mancini corregge in rete sotto porta, ma parte in posizione di fuorigioco, Decisione presa dopo un check lunghissimo del VAR, per controllare le posizioni (Falcone non era l'ultimo uomo in questo caso) ed eventuali tocchi.