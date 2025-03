Lecce-Roma, le pagelle di CM: Dovbyk decisivo. Mancini è un muro. Krstovic lotta

Getty Images

La Roma trova la settima vittoria di fila in Serie A. Troppi gol sbagliati come ad Empoli, ma alla fine ci pensa Dovbyk. Nel primo tempo sciupano Angeliño e Koné. Bene Mancini. Nel Lecce positivo Krstovic5,5 – Frana su Guilbert all’8’, per sua fortuna spara fuori. Al 20’ un altro clamoroso errore libera Koné a tu per tu, poi si riscatta con un miracolo. Nel secondo tempo fa altre due ottime parate5,5 – Combina un pasticcio con Falcone che spalanca la porta ad Angeliño ma lo spagnolo spara fuori.5,5 – Tiene bene per tutta la partita poi è troppo leggero su Dovbyk in occasione del gol

6 – Torna titolare dopo 4 mesi e ad inizio gara è bravo a murare due volte Dovbyk.6 – Tiene a bada Saelemaekers e si fa anche vedere in avanti. Svilar gli nega il gol con una bella parata.6 – Contiene bene il centrocampo giallorosso(dal 72’Kaba:5 – Confeziona con Falcone un errore che spalanca la porta a Koné. (dall’85’ Ramadan SVi)5 – Si fa vedere poco sulla fascia ed è tra i meno pericolosi in attacco (dal 58’ Banda 6: ci prova con un tiro ma non centra la porta)6 – Sfrutta un errore di Cristante e va al tiro che sfiora il palo. In attacco è tra i più vivaci e mette spesso in difficoltà la Roma (dal 72’ Berisha sv)

6 – Contro la Roma ha segnato il primo gol in A (con la maglia del Bologna). Ha la possibilità di bissare ma sciupa un gol in contropiede. Poi si fa ammonire e viene ammonito (dal 58’5,5: pochi spunti)6 – Lotta con Hummels dal primo minuto e riesce in alcune circostanze ad avere la meglio. Nel secondo tempo sfiora l’eurogol da centrocampo.Allenatore:– Il Lecce trova la quinta sconfitta di fila. E in casa serve fare qualcosa di più6,5 – Anche a Lecce sfodera la solita grande parata di giornata: nega a Gallo la gioia del primo gol in Serie A. Sempre preciso nelle uscite

7 – Impeccabile in difesa e riesce a mettere una pezza in molte occasioni. Al 70’ trova anche il gol ma viene annullato per fuorigioco6 – Il duello con Krstovic è bello e i due lottano dal 1’ all’ultimo minuto. Nel secondo tempo Mats usa spesso e volentieri l’esperienza ed ha la meglio6,5 – Sbaglia pochissimo, come al solito. La difesa della Roma è ormai un vero e proprio fortino.5,5 – Sbanda nel primo tempo a destra, soprattutto in fase difensiva quando deve contenere Gallo. Poi prende un giallo evitabile e salterà Roma-Juventus (dall’85’ El Shaarawy SV)

5,5 – Torna dal 1’ dopo le doppie esclusioni col Bilbao. Al 20’ ha una clamorosa occasione ma sbaglia davanti a Falcone. Al tramonto del primo tempo regala un contropiede al Lecce. Deve tornare a livelli alti.6 – Parte poco concentrato e sbaglia un appoggio facile che porta al tiro Helgasson. Poi cresce nella ripresa.5 – All’8’ ha una clamorosa chance, ma a porta vuota manda incredibilmente fuori. Poco preciso anche nei cross.6 – È tra i più vivaci nel primo tempo e semina il panico tra la difesa del Lecce. Anche nella ripresa è tra i migliori e ci prova con qualche spunto (dal 71’6: prezioso nel finale)

5,5 – Il capitano deve tirare fuori gli artigli, ma non riesce a dare una svolta alla sua stagione. Ha una sola occasione e non la sfrutta bene (dal 71’6: sfiora il 2-0)7 – Ha due chance ad inizio partita ma viene murato da Gaspar. Bravo in qualche sponda e trova un grande gol all’81’. Poi chiede il cambio per un problema al polpaccio (dall’85’ Pisilli SV)Allenatore:6,5 – Claudio manda in campo i migliori e non viene tradito. Settima vittoria di fila e Lazio al momento sorpassata.