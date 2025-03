Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lecce-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Lecce-RomaFalcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic. All. Giampaolo.Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. RanieriManganielloDopo la sosta per le nazionali, torna in campo ladi Claudio, reduce da tredici risultati utili positivi (dieci vittorie e tre pareggi), che l 'hanno portata a riaprire clamorosamente la propria corsa alla prossima Champions League, sorpassando momentaneamente la Lazio per la prima volta in stagione: privi di Paulo Dybala, infortunato fino a fine stagione, e in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore giallorosso, con l'attuale tecnico che in conferenza ha escluso il profilo di Gasperini, i capitolini affrontanoallo Stadio Via del Mare ildi Marco, reduce da quattro ko consecutivi e alla ricerca di punti salvezza casalinghi, nel match valido per l'anticipo serale del sabato della