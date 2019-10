Il difensore del Lecce Luca Rossettini non nasconde la sua amarezza in zona mista per la prestazione della squadra, che ha preso tre gol senza riuscire a reagire: “Sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato. Dispiace per come abbiamo preso il primo gol perché mancava poco alla fine del primo tempo e perché non possiamo permetterci di regalare nulla. Subito dopo ’1-0 siamo stati in balia degli eventi e questo non può accadere“.



STOP AL MOMENTO GIUSTO.“Già prima della scorsa sosta avevamo finito con una brutta sconfitta e come allora approfitteremo dello stop per lavorare e migliorare. Ci siamo sbloccati sui calci piazzati e questa è una nota positiva“.