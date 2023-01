Mettere fine a un digiuno di vittorie che dura dal 30 ottobre e dimostrare di essere ancora l'uomo giusto per la salvezza. È questo l’obiettivo di Davide Nicola, allenatore della Salernitana senza successi da sette partite e con un solo punto guadagnato nel 2023. Dall’altra parte, però, i campani troveranno il Lecce, reduce invece dalla sconfitta di Verona che ha chiuso una serie di sei risultati utili consecutivi. Numeri che fanno prevalere la vittoria dei giallorossi visti vincenti a 1,86 su 888sport - quota che sale a 1,91 - contro il colpo ospite fissato tra 4,10 e 4,50. Oscilla invece tra 3,40 e 3,55 il segno «X». Entrambe le squadre arrivano da due No Goal, esito favorito anche nella gara del Via del Mare, a 1,80, sul No Goal offerto a 1,95. Per quanto riguarda i protagonisti del match, il gol del capocannoniere della squadra di casa, Gabriel Strefezza, già decisivo nella gara di andata all’Arechi vale 3 volte la posta mentre sale a 4,25 il timbro di Boulaye Dia, autore di 7 reti nel girone di andata.