Lecce e Salernitana riabbracciano la Serie A dopo due sconfitte nell’ultimo turno. I salentini, reduci dalla sconfitta contro il Verona, ospitano i granata al Via del Mare per ritrovare 3 punti fondamentali verso l’obiettivo salvezza. La squadra di Nicola, dopo la sconfitta contro il Napoli, si affiderà al tridente formato da Candreva, Piatek e Dia. Calcio d’inizio alle 21 (match in diretta su Dazn).



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.



SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.