Dopo Bologna-Spezia, in campo in questo venerdì di Serie A anche il Lecce che ospita la Salernitana, match in programma alle 20:45. Entrambe sono reduce da una sconfitta per 2-0; il Lecce a Verona mentre la squadra di Nicola contro il Napoli. Quest'ultimi dopo le note vicende delle ultime settimane, con il passo indietro del club che ha richiamato il tecnico a sole 48 ore dall'esonero, cercheranno di porre fine al brutto periodo in campo e alla striscia di sette partite senza successo.



LE SCELTE - Baroni per completare il tridente offensivo con Colombo e Strefezza si gioca la carta Oudin, preferito a Banda e Di Francesco. Nella Salernitana, Piatek vince il ballottaggio con Bonazzoli e affiancherà Dia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Oudin.

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Piatek, Dia.