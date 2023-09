Lecce-Salernitana è uno dei due posticipi che chiudono la 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio domenica 3 settembre alle 20.45, la gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. Salentini galvanizzati dal successo sulla Lazio e dal pareggio in rimonta sulla Fiorentina, campani reduci da due pareggi con Roma e Udinese.



LE ULTIME - Diversi dubbi in attacco per D'Aversa, che dovrebbe alla fine puntare su Strefezza e Almqvist con Rafia e Banda. Sousa invece si affida a Dia e a Candreva per cercare la prima vittoria in campionato.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani; Almqvist, Rafia, Banda; Strefezza.



SALERNTIANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Dia.