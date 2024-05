Lecce: salvezza in anticipo costruita con scelte oculate e difficili, senza che sia mancata la compattezza

Il fischio finale di San Siro ha decretato con tre giornate di anticipo la salvezza aritmetica del Lecce, la seconda consecutiva.che, tra le diverse note da ricordare, non ha mai visto i giallorossi occupare le ultime tre posizioni in tutta la stagione.La salvezza del Lecce parte dal lontano, dopo quel rigore di Colombo a Monza, che aveva sancito la permanenza in Serie A con Baroni, il quale ha poi lasciato i giallorossi per ripartire da una nuova guida tecnica e una rosa che ha visto, tra i più importanti,. Con questi avvicendamenti, sono diventati diversianche all’ultimo secondo dell’ultima giornata del campionato di Serie A.

La guida tecnica passa nelle mani di, ricordato nel bene per la stagione a Parma, ma reduce dagli esoneri sia con i gialloblu che successivamente con la Sampdoria che hanno oscurato quanto di buono fatto e rischiando di attribuirgli un’etichetta negativa. Il neotecnico si ritrova una squadra costruita da Pantaleo Corvino per giocare con il 4-3-3 che ha utilizzato nelle precedenti esperienze, conin mezzo al campo cui è attribuito il difficile compito di sostituire Hjulmand.da mettere in cascina e prendendosi lo scettro di squadra rivelazione, anche per il modo di giocare propositivo e con personalità. Sulle ali dell’entusiasmo e con la zona rossa ben distante tutto sembra facile e bello, così come poter sognare, ma poi bisogna fare i conti con idove si vede effettivamente la forza e la compattezza di una società. Gli scarsi risultati sembrano legittimati dalle avversarie affrontate, con nel mezzo un mercato di gennaio che ha conosciuto il difficilesostituito dall’incognita Pierotti, ritenuto non pronto né efficace nell’immediato a risolvere almeno parte dei problemi giallorossi.

La luce in fondo al tunnel potrebbe vedersi proprio al Via del Mare, sempre alleato dei suoi beniamini, ma: era il momento di intervenire. Infatti, la società cambia guida tecnica affidandosi a, anche lui reduce da due esoneri ma il cuiavrebbero permesso al Lecce di risollevarsi, soprattutto mentalmente. Il diverso approccio del nuovo allenatore si denota già a partire dalla prima conferenza stampa, dove non annuncia proclami e filosofie distanti dalla realtà, quanto inveceche era andata persa. Il tecnico ci mette del suo non solo dal punto di vista psicologico ma anche tattico,, esaltando i punti di forza della squadra.

La ricostruzione della stagione evidenzia come ogni scelta, che sia societaria sia tecnica, ha portato al raggiungimento degli obiettivi: merito, come ha evidenziato Gotti in conferenza stampa, ai 25 punti di D’Aversa che hanno permesso di non affondare nella zona retrocessione e al nuovo allenatore per aver ripreso in mano la squadra e condotta al raggiungimento dell’obiettivo. Da sfondo a tutto ciò,che è intervenuta nel modo giusto e al momento giusto per conservare l’obiettivo più importante e