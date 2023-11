Nicola Sansone, attaccante del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in rimonta con il Milan: "Amaro in bocca per il gol del 3-2 annullato? Non voglio commentare, è una roba per l'arbitro. Ci servivano questi tre punti, ce li saremmo meritati per il secondo tempo. Purtroppo c'è stato il pestone e hanno annullato il gol".



EMOZIONI - "E' stato bellissimo segnare il gol, è servito per la rimonta. Sarebbe stato più bello vincere la partita".



UN GOL PER RIPAGARE LA FIDUCIA DEL CLUB - "Sono molto grato al Lecce, ho lavorato tanto da solo in estate e sto raccogliendo i frutti".



IL LECCE NON MOLLA MAI - "C'è grande spirito, bisogna continuare così e raccogliere i tre punti".