Nicola Sansone, attaccante del Lecce, si è presentato come nuovo acquisto dei salerntini:



"Secondo me era destino, avevo fatto l'ultima partita qui. È un bel gruppo, ho visto le 3 partite, ho visto un grande spirito. Sono molto grato per la fiducia posta in me, voglio solo ripagarla nel migliore dei modi. Vivo questa sfida con grande volontà, un'opportunità per migliorare sempre e dare l'esempio ai più giovani e dare il meglio nell'arco dell'anno".