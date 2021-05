Il Lecce, come noto, non proseguirà il suo cammino con Eugenio Corini. Il club salentino, dopo aver fallito il ritorno in Serie A nel play-off contro il Venezia, ha optato per il cambio in panchina, scegliendo Marco Baroni come nuovo tecnico: la firma è attesa per il weekend. Lo riporta PianetaLecce.it.