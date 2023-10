Lecce-Sassuolo (venerdì 6 ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida al settimo posto in classifica con 11 punti, 2 in più degli ospiti.



LE ULTIME - D'Aversa recupera Kaba dopo il turno di squalifica, ma perde Blin che si aggiunge all'altro infortunato Banda. Dall'altra parte Dionisi deve valutare le condizioni di Ruan Tressoldi e perde per infortunio Matheus Henrique.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.