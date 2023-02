Lecce-Sassuolo (sabato 25 febbraio con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il secondo anticipo della 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Di Francesco, Baroni non può contare sugli altri indisponibili Umtiti, Pongracic e Dermaku. Dall'altra parte Dionisi deve fare a meno dell'infortunato Toljan e dello squalificato Laurienté.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.