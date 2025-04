Getty Images

Lecce, si fa male Jean contro la Juventus: c'è l'esordio per Tiago Gabriel dopo 10', ecco chi è

Federico Targetti

34 minuti fa



Un imprevisto per il Lecce di Marco Giampaolo a 10 minuti dal fischio d'inizio della gara della 32esima giornata di campionato contro la Juventus: Gaby Jean, schierato nella difesa a tre assieme ai titolari Baschirotto e Gaspar, si è infortunato in seguito ad un contrasto con il bianconero Dusan Vlahovic, e ha dovuto abbandonare il campo.



Al suo posto, ecco l'esordio assoluto in maglia giallorossa di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 acquistato a gennaio dall'Estrela Amadora, lo stesso club dal quale i salentini hanno preso Gaspar in estate. Tiago Gabriel, piede destro, 194 cm, prima di trasferirsi a Lecce ha giocato 11 partite nel campionato portoghese segnando anche un gol, decisivo per la vittoria con il Rio Ave a dicembre scorso. In panchina contro il Benfica e non convocato per la gara con lo Sporting Lisbona, ha giocato da titolare contro il Porto rimanendo in campo per tutta la partita nella sconfitta per 0-2 (gol di Gonzalez e Borges).