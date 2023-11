Tegola per il Lecce, che perde Pontus Almqvist in vista della sfida con il Milan. Il report del club salentino:



Prosegue il lavoro dei giallorossi impegnati al mattino in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Almqvist ha interrotto anzitempo la seduta, a causa di un problema muscolare alla coscia destra, la cui entità verrà valutata successivamente attraverso esami strumentali. Corfitzen ha svolto un lavoro personalizzato. Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino al Via del Mare.