. Comunque la si voglia vedere, anche dal punto di vista di Juventus e Milan che possono ristabilire un podio tutto "nobile" vincendo domani rispettivamente contro Sassuolo e Verona, quest'affermazione, pronunciata dopo cinque partite dei salentini, potrebbe sembrare utopia a chi si approcciasse oggi per la prima volta alla classifica della Serie A 2023-24.Era sembrata miracolosa la salvezza ottenuta la scorsa stagione con il monte ingaggi nettamente più basso del campionato e una rosa giovanissima, ma dopo il passaggio del tecnico toscano Marcoal Verona il timone è stato affidato a D'Aversa, fermo dalla stagione 2021-22, quando era stato esonerato dalla Sampdoria. L'allenatore ex Parma, che ha fatto vedere le cose migliori con i ducali nell'annata 2019-2020, conclusa con un agevolissimo 11esimo posto.Nominato primo allenatore del mese della stagione grazie alle vittorie sulla Lazio alla prima giornata e sulla Salernitana alla terza,, mantenendo per il resto l'anima e il 4-3-3 insufflati da Baroni. Questo dettaglio sonoe adesso è un fondamentale in cui Baschirotto, già dominante nella scorsa stagione, e, un po' in ombra fino a poche settimane fa, spadroneggiano. Se poi il centrale ex Ascoli viene squalificato, ecco che l'ultimo arrivatoesordisce senza problemi dal 1' e aiuta Falcone a portare a casa il clean sheet. Altri giocatori che, come Pongracic, hanno svoltato, sono Valentin, padrone della fascia destra anche con Baroni ma quest'anno già autore di due assist, e Lameck, che è riuscito nelle prime uscite a farsi preferire a Gabriel Strefezza, adesso riserva di lusso al pari di, match-winner contro il Genoa, acquistato definitivamente dal Bordeaux dopo aver convinto in prestito nei mesi scorsi.Non c'è più Hjulmand, ex capitano nonché cessione più remunerativa nella storia del club? Nessun problema, Corvino pesca non uno, non due, ma tre nuovi giocatori per ristrutturare il centrocampo:, metronomo albanese dall'Aberdeen,, che ha fatto il doppio salto Serie C-Serie A dal Pescara e sembra giocare nel massimo campionato da anni, edai francesi del Valenciennes. In attacco ecco, fulmineo esterno svedese che ha sorpreso la Lazio e sta facendo ammonire mezza Serie A (chiedere a Martin del Genoa per info). Infine, la sorpresa dell'avvio di stagione, quel Nikolache ha segnato 3 gol nelle prime 3 partite, e che stava per far venir giù il Via del Mare con una rovesciata spettacolare contro il Grifone. Il filotto si è fermato, ma. Chissà quanto ci rimarrà: la certezza è che in ogni caso il mercato dei salentini saprà scovare altri gioielli.