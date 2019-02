Arrivano buone notizie su Manuel Scavone, ricoverato in Ospedale dopo lo scontro con Beretta (questa mattina in visita) in Lecce-Ascoli (match sospeso e rinviato): il peggio per il centrocampista giallorosso sembra passato. Un nuovo comunicato della Asl di Lecce offre un aggiornamento rassicurante: "Le condizioni di Manuel Scavone sono stabili. Il paziente resta in osservazione nel reparto di Rianimazione, dove è stato precauzionalmente ricoverato ed ha trascorso una notte tranquilla. Il paziente è vigile e collaborante, in respiro spontaneo con emodinamica stabile. Una nuova TAC di controllo ha dato esito negativo".