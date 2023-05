Lecce-Spezia (domenica 21 maggio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Squalificati Banda da una parte e Amian dall'altra. Gli infortunati Pongracic e Hjulmand saltano questa sfida per la salvezza così come Bastoni, Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Sala e Zovko.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.



SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.