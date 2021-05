Nelle prossime ore il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino incontreranno l’allenatore Eugenio Corini, sotto contratto fino a giugno 2023.



Non è da escludere una separazione anticipata col tecnico. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l'eventuale sostituto in panchina spunta la candidatura di Marco Baroni (ex difensore giallorosso ai tempi di Mazzone), che ha sfiorato i playoff con la Reggina.