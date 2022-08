La mossa che non ti aspetti dal Lecce e da Corvino. I pugliesi stanno provando a prendere Samuel Umtiti, difensore in uscita dal Barcellona e in cerca di una nuova avventura. Su di lui in passato c'erano stati interessamenti della Fiorentina e di club della Ligue 1, soprattutto. Ora il tentativo del Lecce.



TRATTATIVA - Secondo Sky Sport, i giallorossi hanno iniziato a parlare con i catalani e potrebbero rappresentare un'opzione gradita al giocatore negli ultimi giorni del mercato, qualora il francese non avesse già trovato squadra. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, Lecce intanto sogna.