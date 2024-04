Lecce: squadra viva ma paga le incertezze difensive, ci pensa Massimi a spegnere le speranze

E’ doveroso premettere che il Lecce non ha perso il match di San Siro a causa dell’arbitro né questi è stato decisivo ai fini del risultato, d'altronde ormai compromesso, in cui ha avuto la meglio la concretezza del Milan, che paga ancora qualche disattenzione difensiva soprattutto sui calci da fermo.Andando per ordine, dopo le prime due formazioni, anche per questa sfida cambia formazione il neoarrivato mister Gotti che ripropone il consuetogiallorosso anche sesi è mosso più da trequartista formando un 4-4-1-1. L’inserimento dello spagnolo pernon è stato sbagliato in fase d'atatcco, visto che è stato lui a costruire le azioni più pericolose. Da rivedere, invece, la scelta di schierareancora non in perfetta condizione, spostandosulla destra dove è chiaramente limitato e smantellando la catena conche aveva funzionato dal secondo tempo contro la Salernitana. Tuttavia, la scelta di schierare un centrocampista in più a discapito di Piccoli non ha aiutato la fase difensiva, in cui proprio con i centrocampisti non riescono a limitare Pulisic nell’inedita posizione da trequartista per il vantaggio iniziale. Prima del gol rossonero, in realtà, era stato pericoloso il Lecce con l’occasione di Gonzalez terminata di poco fuori replicando con la traversa colpita in seguito al doppio vantaggio dei padroni di casa.

Nonostante il risultato, bisogna ammettere che il Lecce non si è mai spento, come visto e rivisto in tante circostanze recenti, sino a quando però non rimane in dieci. L’intervento dia gamba tesa sarà stato sicuramente pericoloso ma altrettanto involontario e il cartellino rosso mostrato dal sig.è stato eccessivamente lesto e irremovibile. Non che il Milan avesse bisogno di un Lecce in dieci per vincere la partita, soprattutto sul 2-0, e il danno nei confronti dei giallorossi nei confronti di una decisione quantomeno rivedibile, così come avvenne inspiegabilmente con Kaba a Torino. Bisogna rilevare, a tal proposito, come spesso si è assistito a una particolare celerità e “decisionismo” nei confronti del Lecce, soprattutto se dall’altra parte c’è una squadra che ha un vantaggio legittimato e una forza oggettivamente superiore. Dal famoso “step on foot” dell’andata a questa decisione si può dire che le partite del Lecce abbiano fatto scuola. Infine, da rilevare come in occasione del terzo gol, lo stesso arbitro non abbia fermato il gioco per una ginocchiata sulla testa di, ben visibile ad occhio nudo, che evidentemente non fermando un’azione pericolosa, poi infatti tramutata in rete, ha evitato le eventuali proteste rossonere; senza dimenticare gli stessi giocatori del Milan si sarebbero potuti fermare, come fatto dagli avversari in situazioni precedenti.

Chiaro che il Lecce non debba pensare all’arbitro per giustificare questa sconfitta, e non potrebbe essere altrimenti, ma dovrebbe lavorare sui consuetiche hanno portato l’ennesima rete incassata su palla inattiva, chiedendoci che fine abbia fatto, ad esempio, l’imponenza fisica di gente comeche spesso si faceva trovare pronto anche in area avversaria. Certamente siamo a parlare di errori in marcatura e di posizionamento che Gotti dovrà risolvere in vista delle sfide cruciali delle prossime due settimane in cui qualsiasi occasione vale oro e il Lecce dovrà sfruttarle.