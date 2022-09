La controversa partita contro il Monza di domenica scorsa ha lasciato delle conseguenze a livello disciplinare nel Lecce, dopo le decisioni odierne del Giudice Sportivo: l'allenatore Marco Baroni è stato squalificato per un turno per aver pronunciato un'espressione blasfema. Multa da 2000 euro invece per Lameck Banda, ammonito per simulazione.