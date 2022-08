Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Lotteremo fino all'ultimo minuto per tenere la squadra in serie A. Un altro colpo di mercato? Se arriverà, sarà una ciliegina finale. Uno pronto. Ma ne deve valere la pena. La squadra c'è già". Il nome buono può essere Remi Oudin, attaccante francese del Bordeaux.



"Umtiti, come lo ha preso Corvino? Stavo andando a Reggio Emilia per la partita col Sassuolo, mi ha chiamato dicendomi di questa possibilità. Gli rispondo: 'Ma quanto costa?'. E lui mi spiega. L’aggancio è stato l’agente di Gonzalez: noi pagheremo qualcosa se lui farà un certo numero di presenze e ci salveremo".



"Banda? Lì abbiamo investito. Lo volevano tanti club, Pantaleo ci è arrivato alla grande, lo seguiva da mesi sotto traccia. Prendiamo giovani che possono esplodere e costruire il nostro tesoro. Abbiamo una situazione debitoria post Covid che risaneremo. Strefezza e Hjulmand avremmo potuto venderli già ora, ma li abbiamo voluti tenere per essere più competitivi. Baroni è un ottimo allenatore, umanamente è come noi e ha il coraggio di lanciare i giovani e gli sconosciuti".