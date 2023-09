Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



"Conti a posto? E’ noto a tutti. Ed è un valore in più. I calciatori che vengono a giocare a Lecce sanno che qui non ci saranno sorprese in negativo. Quest’anno chiuderemo un bilancio con numeri positivi. E riusciremo a riallineare il club con i conti nel post covid, due anni che pesano per chiunque. Arriviamo a questo risultato economico con un anno di anticipo rispetto ai nostri programmi".