A margine della presentazione di Babacar, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani parla del mercato dei pugliesi: "Il nostro ds ha preso 4-5 giorni di meritato riposo, eccezionalmente faccio le sue veci. Sono contento di annunciare un calciatore che per noi ha rappresentato un grandissimo sforzo, fortemente voluto da ds e allenatore per completare un reparto già importante ed eterogeneo nella sua composizione. Babacar dà garanzie e non è una bocciatura. È stata una trattativa lunga, con tre step: a metà mercato trovammo la quadra col Sassuolo, ma aveva grandi richieste dall'estero. Poi la trattativa ha preso la sua fisionomia negli ultimi giorni: è stato il suo procuratore a contattarci, abbiamo trovato una nuova intesa con Sassuolo e calciatore, che ha fatto alcune rinunce per venire qui. Valutazione del mercato? Abbiamo speso circa 40 milioni sul mercato: abbiamo alzato notevolmente gli investimenti programmati, siamo andati fuori budget. Questo non vuol dire che il compito dell'allenatore sia facile, abbiamo cambiato tanti calciatori e alcuni erano fermi. Non mi piace parlare di miracolo, ma bisognerà fare un capolavoro: è un concetto positivo. Vogliamo tenerci stretta la categoria. Il territorio sta dando risposte incredibili e noi vogliamo fare le cose seriamente anche in A: non saranno due sconfitte a farci perdere l'entusiasmo, altrimenti non ci saremmo spinti così sul mercato. Conserviamo un clima positivo per poter dare forza ai ragazzi".