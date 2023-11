Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Dazn dopo la partita col Milan:



"Ci eravamo costruiti con tanta fatica una magia, rovinata da un utilizzo del Var che sta diventando diabolico. Se si usa per spaccare il capello lo si deve fare per tutte le squadre e non solo per il Lecce. Oggi c'è stato un mezzo pestone, il giocatore poi si è rialzato come se nulla fosse. Ora quando subiremo un gol ci metteremo a cercare il minimo contatto, qualcosa si trova sempre. Un pestone non si nega a nessuno. Qui viviamo di passione e non di business, si valorizza il territorio, abbiamo 30mila persone che vengono qui per pura passione. Così si rovina la magia del calcio, un tiro da 40 metri bellissimo annullato in questo modo".



ESASPERAZIONE - "Penso che sia oggettivo che in alcune partite c'è un utilizzo del Var esasperato, da Roma la settimana scorsa con l'impercettibile mano di Baschirotto a oggi. Mi chiedo se non sia opportuno usarlo in situazioni un po' più evidenti di queste. Non voglio veicolare messaggi contro la classe arbitrale, a volte passo anche per un presidente molle, ma cerco di essere sempre costruttivo"