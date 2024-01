Lecce, Sticchi Damiani: 'Il var va disciplinato, contrario alle 18 squadre in A. Ci mancano alcuni punti...'

Emanuele Tramacere, inviato

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prima dell’Assemblea di Lega Calcio, ha parlato così.



GIORNO IMPORTANTE – “Incontriamo il presidente federale e parleremo della possibile abolizione del diritto di veto, lasciando il potere di riforma alla Federazione”.



ARBITRI – “Insisto, ci sono aspetti sul VAR che vanno disciplinati, come quando e dove. Non parlo di episodi, ma serve oggettività, anche rinunciando agli episodi minimi”.



SERIE A A 18 SQUADRE – “Profondamente contrario, non ne capisco il senso. Si toglie un sogno a realtà medio-piccole. Mi fa sorridere, è paradossale perché in una realtà dove molte società big hanno problemi finanziari, si cerca di eliminare le piccole. Paradossale”.



STREFEZZA – “Non parlo di mercato, ci pensa il direttore sportivo”.



DASPO – “Inasprire? E’ una soluzione, ha delle garanzie, è concepibile”.



PROSSIMA PARTITA – “Il Genoa è una partita difficile, specialmente in un campionato così difficile in zona salvezza, visto che non ci sono neopromosse in zona retrocessione. Ci mancano alcuni punti, non sempre per nostri limiti e responsabilità, ma la squadra sta facendo bene”.