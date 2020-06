Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "Inizierà oggi un nuovo, complicatissimo campionato. Ripartiremo da un buon girone di ritorno, anche con i rinforzi di gennaio, vedremo cosa ha provocato questo stop alla squadra. Da subito volevamo riprendere, abbiamo vissuto con apprensione l'epidemia ma con sicurezza si poteva ricominciare e far dare i verdetti al campo. Il traguardo successivo sono i tifosi. Abbiamo 20mila abbonati, tutto esaurito nelle partite: ora sembrano allenamenti. Con la stessa cautela per le partite, ora serve riportare i tifosi allo stadio. Abbiamo un impianto grande, e vedremo di coinvolgere i nostri tifosi. Contratti in scadenza al 30 giugno? Non ci saranno problemi per Barak e Saponara, si va verso il rinnovo. Impossibile modificare gli organici adesso".