Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Spezia.



"E' un'attesa sicuramente non semplice, é una di quelle partite importanti che possono segnare una stagione e sono state ore intense. Per fortuna si gioca presto, già questo ci consente di arrivare un po' meno consumati dall'attesa. La squadra a un certo punto ha fatto inaspettatamente bene essendo una neopromossa e quindi questa mentalità non dobbiamo perderla, stavamo per stravolgere il nostro normale percorso e deve rappresentare un valore aggiunto. Sono mancate un po' di episodi favorevoli, ci ha portato ad essere qui comunque in una situazione privilegiata anche grazie ai punti importanti fatti prima. Il Lecce é una delle società virtuose della Serie A, il nostro direttore Corvino ha dovuto rischiare anche sui giocatori offensivi che a mio avviso hanno reso. Non vale solo per l'attacco, se dovessimo salvarci il consolidarci in massima serie potrebbe portarci a fare qualche investimento su qualche certezza in più".