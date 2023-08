Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla a Radio Serie A: "Utilizziamo ogni sessione per migliorare la nostra rosa, anche in questi ultimi giorni proveremo ad alzare il livello in tutti i reparti. Il Lecce ha già fatto numerose operazioni, la nostra politica è quella di andare su giocatori magari sconosciuti ma prendendoli a titolo definitivo".