Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo aver fermato il Milan ci riproverà anche con la Juventus nel prossimo turno: "Ci dobbiamo provare per noi è una grande opportunità. Lo stadio è già esaurito da diversi giorni, c'è grande attesa per questa sfida. L'avversaria è difficile da battere, ma ci sono in palio punti salvezza e proveremo un'altra impresa".