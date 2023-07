Direttamente dal ritiro di Folgaria, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha affrontato anche il tema mercato dei salentini:



"Siamo vigili, Corvino è in sede e gira mentre Trinchera è accanto alla squadra e lavora anche lui duramente. Vogliamo alzare il livello della squadra: a differenza dello scorso anno ci saranno meno esordienti, perché molti hanno già un anno in più nel proprio bagaglio di esperienza, abbiamo fatto innesti funzionali e faremo di tutto per costruire una squadra più forte dello scorso anno".