Lecce, Sticchi Damiani: 'Voglio una squadra che abbia voglia e rabbia'

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Lecce il Presidente del club giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha parlato a DAZN per analizzare lo stato di forma della squadra: "La squadra era sicuramente dispiaciuta per la prestazione di Bologna, per il risultato e per i nostri tifosi che così numerosi ci hanno raggiunto in quella trasferta. Il gruppo sa che bisogna subito rialzarsi e fare una grande prestazione, lo dobbiamo alla nostra tifoseria e a noi stessi. A me interessa vedere oggi una squadra che abbia voglia, rabbia, che sia organizzata e che capisca che l'obiettivo per cui stiamo correndo è davvero importante”.