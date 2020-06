Lecce in campo in vista del match contro il Milan. Questo il report ufficiale del club: "Squadra a lavoro nel pomeriggio agli ordini del tecnico tecnico Liverani e del suo staff. I giallorossi riprenderanno il loro cammino in Serie A con il Milan lunedì sera al Via del Mare. Assente Dell'Orco, convalescente mentre Deiola, Farias e Barak si sono allenati in differenziato. Domani è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse".