Intervistato da Dazn nel prepartita di Lecce-Milan, Gabriel Strefezza ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Il Milan ha giocatori forti, è una grande squadra ma non dobbiamo aver paura di nessuno. Siamo a casa nostra e dobbiamo dare tutto e fare la prestazione che abbiamo fatto a Roma. Quando giochi contro i campioni devi fare bene tutte le fasi. In settimana abbiamo fatto bene e ora dobbiamo dare tutto per portare a casa punti."