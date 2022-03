Gabriel Strefezza è uno dei protagonisti del Lecce che sta lottando per la promozione. Gol assist e giocate vincenti per il brasiliano che ai canali ufficiali del club ha fatto il punto sul suo futuro: "Qui mi sono trovato benissimo fin dall'inizio, sono molto contento di essere qui. In Italia si gioca un calcio più difensivo rispetto al Brasile, io e la mia famiglia a Lecce siamo sereni e vogliamo rimanere qui per molto tempo".