Lecce, Strefezza sul mercato. Il ds: 'Valuteremo offerte'

L'arrivo di Pierotti potrebbe cambiare le gerarchie in casa Lecce. Gabriel Strefezza infatti rischia di trovare ancor meno spazio e potrebbe partire già a gennaio. Proprio di questo ha parlato il direttore sportivo Stefano Trinchera in conferenza stampa. “Alzando il livello del reparto, qualcuno potrebbe non sentirsi protagonista. Se Strefezza non dovesse essere contento di competere, valuteremo eventuali offerte”, ha detto.